Жительница подмосковного Пушкина задержана за убийство мужа

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

В подмосковном Пушкине задержали местную жительницу по подозрению в убийстве своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Как выяснили правоохранители, преступление произошло 26 июля в квартире на улице Добролюбова. Во время ссоры 47-летняя фигурантка нанесла 52-летнему мужу удар ножом в область ключицы. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов сразу после происшествия.

Следователи сразу же провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей. Также была проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемой. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в соответствии с возбужденным уголовным делом по статье об убийстве.

Ранее в японском городе Кобе арестовали женщину, которая 15 лет хранила в морозильнике тело своего бывшего мужа. Труп обнаружила полиция, после чего инициировала расследование. 50-летняя женщина призналась в расчленении и намекнула, что именно она убила мужа. Ей предъявили обвинения.