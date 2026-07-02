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02 июля, 16:35

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Times of India: житель Индии убил жену из-за ее лишнего веса и бесплодия

Житель Индии убил жену из-за ее лишнего веса и бесплодия

Фото: depositphotos/belchonock

В Индии мужчина расправился с женой из-за ее лишнего веса и бесплодия, сообщает Times of India.

Инцидент произошел 29 июня в индийской деревне Ханаси, в округе Дхарвад, где жили Басаварадж Ваддар и Приянка Камалакар. Они заключили брак в 2024 году. Сначала у них не было конфликтов, однако позже отношения ухудшились, указали журналисты.

Муж и его семья требовали у женщины дополнительного приданого. Кроме того, Ваддар унижал и оскорблял супругу из-за ее веса, утверждая, что та "слишком толстая" и не сможет зачать и выносить ребенка.

По версии следствия, после очередной ссоры мужчина напал на жену и стал ее душить. Семья жертвы обратилась в полицию, когда родственница перестала выходить на связь. В настоящее время задержаны Ваддар и еще трое человек, которые могли быть соучастниками преступления.

Ранее в США супругам предъявили обвинение в убийстве после смерти их 7-летнего сына, который, как считают следователи, страдал от лишнего веса и годами не получал медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стала дилатационная кардиомиопатия – это заболевание сердечной мышцы, развитию которого, по словам экспертов, способствовало тяжелое ожирение.

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