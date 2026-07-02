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02 июля, 17:35

Политика

МВД Белоруссии усилит безопасность в приграничье Гомельской области

Фото: vk.com/mvdgovby

МВД Белоруссии усилит безопасность в приграничных районах Гомельской области. Об этом заявил глава ведомства Иван Кубраков, его слова передает агентство БелТА.

Министр уточнил, что все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Он будет не только в местах проведения массовых мероприятий в День независимости республики 3 июля, но и по всей стране.

"Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Поэтому всем еще раз хочу сказать: волноваться не надо", – сказал Кубраков.

Ранее украинские военные нанесли удар беспилотником по автобусу маршрута Минск – Гомель – Анапа в Брянской области на границе с Белоруссией. В момент атаки в транспортном средстве находились 19 человек.

Пострадали 3 человека: 2 водителя автобуса и пассажир. Их доставили в Гомельскую областную больницу.

В свою очередь, СК России возбудил уголовное дело о теракте. Правоохранители уточняют тип и модель использованного для атаки БПЛА.

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