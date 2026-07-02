Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 12,76%

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Средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась до 12,76% годовых. Соответствующая информация следует из материалов Центробанка.

Уточняется, что по итогам третьей декады июня значение снизилось на 0,1 процентного пункта. Наибольший, рекордный показатель средней ставки по вкладам фиксировали в декабре 2024 года – 22,28%, а самый низкий – в октябре 2020 года – 4,33%.

Регулятор использует этот показатель как ориентир и советует банкам не поднимать ставки по вкладам выше, чем средняя максимальная ставка топ-10 банков плюс еще 2 процентных пункта.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина попросила аккуратно применять термин "переохлаждение экономики". Набиуллина указывала, что перегрев происходит в том случае, когда спрос превышает предложение, а переохлаждение – когда спроса не хватает для тех возможностей, которые имеются у предложения.

По мнению экспертов, ЦБ может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки. Например, регулятор все чаще обращает внимание на ситуацию на топливном рынке, рост транспортных расходов и другие влияющие на инфляцию обстоятельства.

