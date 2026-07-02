Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 16:09

Экономика
Главная / Новости /

ЦБ: инфляционные ожидания в июне не показали реакции на изменение стоимости топлива

Инфляционные ожидания не показали реакции на изменение стоимости топлива – ЦБ

Фото: depositphotos/blinow61​

Инфляционные ожидания за июнь пока не показали реакции на изменение топливных цен. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

"Что касается нас как Центрального банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. От этого существуют проинфляционные риски", – отметила она.

При этом в ЦБ полагают, что эти риски будут временными, подчеркнула Набиуллина. Главное – не допустить вторичных эффектов, способных повлиять на устойчивые показатели инфляции, в первую очередь через инфляционные ожидания.

В конце июня зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что специалисты регулятора зафиксировали влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания. Вместе с тем он подчеркнул, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний совета директоров по ключевой ставке.

Глава Центробанка РФ Набиуллина прокомментировала ситуацию на топливном рынке

Читайте также


экономика

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика