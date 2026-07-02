ЦБ: инфляционные ожидания в июне не показали реакции на изменение стоимости топлива

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Инфляционные ожидания за июнь пока не показали реакции на изменение топливных цен. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

"Что касается нас как Центрального банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. От этого существуют проинфляционные риски", – отметила она.

При этом в ЦБ полагают, что эти риски будут временными, подчеркнула Набиуллина. Главное – не допустить вторичных эффектов, способных повлиять на устойчивые показатели инфляции, в первую очередь через инфляционные ожидания.

В конце июня зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что специалисты регулятора зафиксировали влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания. Вместе с тем он подчеркнул, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний совета директоров по ключевой ставке.