WSJ: Иран готовится к расширению конфликта с США и Израилем

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Службы разведки нескольких арабских стран получили данные о подготовке Ирана к расширению военных действий против США и Израиля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведданные.

По информации издания, иранское руководство за последние два месяца усилило влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на регулярную армию, назначило на ключевые должности ветеранов войны с Ираком и расширило внутренние контрразведывательные операции. Кроме того, Тегеран наращивает производство ракет и беспилотников.

Арабские разведслужбы также получили переписку между Ираном и союзными вооруженными формированиями в Йемене и Ираке, свидетельствующую о подготовке к расширению конфликта.

Как утверждают журналисты, с точки зрения иранских лидеров, заключенный ранее пакт был лишь попыткой США и Израиля снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном "вполсилы", наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране. Он также утверждал, что США действуют "без лишнего шума".

При этом в СМИ появлялась информация, согласно которой Вашингтон потратил почти все запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM в ходе военной операции против Тегерана. Уточнялось, что стоимость одной ракеты составляет около миллиона долларов.