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02 октября, 10:56

Транспорт

Пассажиропоток автобуса № 1542 из Москвы в Красногорск вырос в 2,5 раза

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажиропоток маршрута автобуса № 1542, связывающего Москву и Красногорск, вырос в 2,5 раза после его передачи столичному транспорту, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что маршрут соединяет станцию метро "Тушинская" и жилой комплекс "Изумрудные холмы". Он стал самым востребованным направлением проекта "Москва – область".

После передачи маршрута в ведение московского транспорта количество пассажиров увеличилось в 2,5 раза: с 6,5 до 16,2 тысячи поездок в день. В первую неделю работы в будний день было около 10,5 тысячи поездок, а сейчас их стало 16,2 тысячи, что представляет собой рост почти на 55%. За 6 месяцев интервалы между рейсами автобусов уменьшились в 5 раз – с 20 до 4 минут.

Среди пассажиров провели опрос. Довольны изменениями 99% респондентов. Регулярно пользуются маршрутом 84% – в среднем 5 раз в неделю. Заметили изменения 94% опрошенных, а 96% из них назвали главным преимуществом сокращение интервалов. При этом 16% респондентов только начали пользоваться маршрутом, а 40% стали ездить на нем чаще.

"Мы видим, насколько востребованы удобные и частые перевозки между Москвой и Подмосковьем. Сегодня на маршруте № 1542 работают 28 современных российских автобусов "Ситимакс 12" большого класса, оборудованных по нашим высочайшим стандартам", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее Мосгортранс выпустил электробусы на маршрут № м34 в двух округах Москвы. Они ездят возле парков, мест отдыха, медицинских и образовательных учреждений в четырех районах: Фили-Давыдково, Филевский Парк, Пресненский и Тверской.

Два новых автобусных маршрута начали курсировать в подмосковное Нахабино

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