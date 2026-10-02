В Иркутской области усилили меры безопасности после случая опасной инфекции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роспотребнадзор Иркутской области ввел дополнительные меры безопасности в связи с подозрением на особо опасную инфекцию у местного жителя, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее стало известно о жестких ограничениях в Шелеховской районной больнице. Глава Шелеховского района Максим Модин рассказал, что в медучреждении полностью приостановлена работа лаборатории: анализы не берутся, плановые исследования не проводятся, а в нескольких отделениях прекращены прием и выписка пациентов.

В правительстве Иркутской области прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии из-за распространения слухов об опасной инфекции. В совещании приняла участие руководитель федерального Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщила пресс-служба областного правительства.

По данным региональных властей, все выявленные контактные лица зараженного взяты под медицинское наблюдение.

"На сегодня у них нет никаких признаков заболевания, и результаты лабораторных исследований отрицательные", – заявили в пресс-службе.

Официально диагноз не раскрывается. При этом, по данным местных СМИ, речь может идти о легочной форме чумы.

По информации SHOT, от легочной чумы скончалась сотрудница противочумного института. Девушка жила и работала в Иркутске и незадолго до болезни вернулась из командировки.

После ухудшения самочувствия девушке сделали тесты. Изначально врачи предполагали тяжелую форму коронавируса. Пациентку отправили в Шелеховскую районную больницу, где работает коронавирусный центр. Уже там стало известно, что у нее чума. Девушку подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

После выявления инфекции в больнице ввели карантин. С 1 октября там приостановили прием и выписку пациентов из нескольких отделений, а также забор анализов. Всех, кто контактировал с заболевшей, взяли под медицинское наблюдение – признаков инфекции у них нет, результаты анализов отрицательные.

Однако губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в разговоре с ТАСС подчеркнул, что называть конкретную инфекцию пока преждевременно – специалисты продолжают детальный анализ ситуации.

"Пусть Роспотребнадзор определится", – пояснил губернатор.

Окончательные выводы ожидаются после того, как ведомство завершит проверку. При этом все необходимые меры для локализации инфекции приняты, в том числе при участии Поповой.

Ранее в пресс-службе ВОЗ заявили: с 2019 по 2025 год подтвержденные случаи заражения чумой были в шести странах. Основная часть случаев пришлась на Демократическую Республику Конго и Мадагаскар, где чума в ряде районов остается эндемичной. При этом чума может встречаться и в странах, не сообщающих о случаях заболевания.

