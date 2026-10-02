Немец Франц Райндль стал новым президентом Международной федерации хоккея

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Немец Франц Райндль избран новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом говорится на сайте организации.

Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF на испанском Тенерифе. По их результатам 71-летний Райндль обошел чеха Петра Бржизу и представителя Киргизии Айваза Оморканова.

В первом раунде Райндль набрал 30,77% голосов, Бржиза – 41,03%, а Оморканов – 28,21%. Однако во втором раунде Райндль получил 51,28% голосов, Бржиза – 48,72%.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не поддержит действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, если он решит баллотироваться на новый срок. Выборы главы FIFA пройдут в Рабате в марте 2027 года.

По данным организации, в случае выдвижения Инфантино UEFA объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам "достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений".