Блогера Поднебесного приговорили к 3 годам колонии по делу о педофилии

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Блогера Алексея Поднебесного приговорили к 3 годам колонии по делу о педофилии. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга в MAX.

Установлено, что мужчина в августе 2024 года, не применяя насилия, совершил развратные действия сексуального характера в отношении на тот момент 15-летней девочки. В частности, когда они находились на фудкорте ТК "Невский центр" и в баре Fish Fabrique, он касался ее груди и ягодиц, а также целовал несовершеннолетнюю. Позднее мужчина дважды вступил с ней в половую связь.

Суд счел, что таким образом Поднебесный оказал на девочку развращающее влияние. Была нарушена половая неприкосновенность ребенка и ее нормальное половое, психическое и нравственное развитие, что пробудило в потерпевшей нездоровый сексуальный интерес.

Поднебесный свою вину не признал. По словам блогера, он не знал настоящего возраста девочки.

Его признали виновным по части 1 статьи 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), части 1 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия"). Тем не менее блогера освободили от отбывания наказания за совершение преступлений по статье 135 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Заседания проходили в закрытом режиме.

Правоохранители начали проверку после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о публикации блогером видео, на котором он целовался со школьницей. Мизулина также подчеркивала, что Поднебесный трогал несовершеннолетнюю за интимные части тела.

Арестовали Поднебесного в 2024 году. Сам блогер и сторона защиты возражали против заключения под стражу и требовали избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.