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02 октября, 11:29

Город

Более 20 тыс жилых домов Москвы получили отопление

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

С начала отопительного сезона в Москве тепло подали в 21 тысячу жилых домов и 3,4 тысячи соцучреждений. Об этом сообщается в телеграм-канале ПАО "МОЭК".

"За первые сутки после старта отопительного сезона подали тепло более чем в 50% социальных учреждений и в 40% жилых домов. В общей сложности на зимний режим переведено 4,6 тысячи тепловых пунктов", – указано в публикации.

Включение отопления является поэтапным процессом, так как система должна постепенно принимать нагрузку.

Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к 1 сентября. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов.

В первую очередь тепло получают соцучреждения, включая школы, детские сады, больницы и поликлиники. Вместе с этим отопление появляется в жилых домах и офисах. Затем к ним присоединяются предприятия торговли и промышленности.

Отопление включили уже в более чем 40% жилых домов в Москве

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