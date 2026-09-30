Системы и тепловые сети Москвы подготовили к включению отопления

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Тепловые сети Москвы и все сопутствующие системы полностью подготовлены к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские службы летом провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Кроме того, были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей.

"Все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надежное теплоснабжение потребителей", – добавил он.

Подготовка к отопительному сезону стартовала в мае и завершилась в установленный срок – к 1 сентября. Всего специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве: поэтапное включение отопления начнется 1 октября, процесс займет несколько дней. В приоритетном порядке теплом будут обеспечены объекты социальной инфраструктуры. На втором этапе отопление будет подано в жилые дома, а также в административные и производственные помещения.