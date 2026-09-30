Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:05

Город

Системы и тепловые сети Москвы подготовили к включению отопления

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Тепловые сети Москвы и все сопутствующие системы полностью подготовлены к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские службы летом провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Кроме того, были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей.

"Все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надежное теплоснабжение потребителей", – добавил он.

Подготовка к отопительному сезону стартовала в мае и завершилась в установленный срок – к 1 сентября. Всего специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве: поэтапное включение отопления начнется 1 октября, процесс займет несколько дней. В приоритетном порядке теплом будут обеспечены объекты социальной инфраструктуры. На втором этапе отопление будет подано в жилые дома, а также в административные и производственные помещения.

Отопление начнут включать в Москве 1 октября

Читайте также


городЖКХ

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика