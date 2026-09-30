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30 сентября, 14:50

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Эксперт Сытник: при конфликте пилотов нужно вырубить одного, чтобы второй посадил самолет

Эксперт рассказал, что необходимо делать при конфликте пилотов в самолете

Фото: 123RF.com/tshum

В случае конфликта между пилотами самолета необходимо постараться нейтрализовать одного, чтобы второй мог посадить борт. Об этом рассказал заслуженный пилот России и бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник в беседе с RT.

Эксперт предположил, что именно так и поступил экипаж самолета авиакомпании Flydubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, а позже сел в Саудовской Аравии.

"Так было и сделано, если они сели и благополучно сохранили самолет и жизни пассажиров", – дополнил Сытник.

При этом протокола действий экипажа на случай конфликта между пилотами не существует.

О потери связи с самолетом Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, стало известно 30 сентября. Через некоторое время после сигнала ЧС и исчезновения с радаров воздушное судно совершило посадку в Саудовской Аравии. Причиной произошедшего назвали драку пилотов.

Сначала журналисты сообщали, что один пилот был русским, а другой – украинцем. Однако позже другой источник заявил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. В генконсульстве РФ в Дубае отметили, что среди пилотов этого рейса россиян нет. По данным СМИ, виновником инцидента является оманец.

Согласно одной из версий, второй пилот планировал захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами, для чего перевел судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Другой пилот начал с ним драку.

Кроме того, одна из пассажирок сообщила, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. Другая женщина, летевшая этим рейсом, рассказала, что во время полета раздавались крики. Когда дверь кабины открыли, там была заметна кровь.

Также отмечалось, что самолет посадили другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израиль расценивает произошедшее как попытку теракта. Сейчас оба пилота госпитализированы.

Граждан России на подавшем сигнал бедствия рейсе FlyDubai нет

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