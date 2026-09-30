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30 сентября, 14:11

Происшествия

Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся над Саудовской Аравией

Фото: depositphotos/Shebeko

Еще один самолет, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, развернулся на середине пути и сейчас возвращается в Объединенные Арабские Эмираты, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, летевший по тому же маршруту, передал сигнал 7700 о чрезвычайной ситуации на борту, а затем – 7500, который означает захват судна. После этого борт исчез с радаров. Через некоторое время самолет совершил посадку в Саудовской Аравии. Причиной произошедшего назвали драку пилотов.

Сначала журналисты сообщали, что один пилот был русским, а другой – украинцем. Однако позже другой источник заявил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. В генконсульстве РФ в Дубае отметили, что среди пилотов этого рейса россиян нет. По данным СМИ, виновником инцидента является оманец.

Согласно одной из версий, второй пилот планировал захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами, для чего перевел судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Другой пилот начал с ним драку.

Кроме того, одна из пассажирок сообщила, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. Другая женщина, летевшая этим рейсом, рассказала, что во время полета раздавались крики. Когда дверь кабины открыли, там была заметна кровь.

Также отмечалось, что самолет посадили другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израиль расценивает произошедшее как попытку теракта. Оба пилота сейчас госпитализированы.

Израиль рассмотрит инцидент на борту самолета Flydubai в том числе как теракт

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