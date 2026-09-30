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30 сентября, 12:29

Происшествия

Россиян нет на подавшем сигнал бедствия рейсе Flydubai

Фото: AP

Среди пассажиров рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив, который подал сигнал бедствия после инцидента с дракой пилотов, россиян нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

"По предварительной информации, полученной генеральным консульством Российской Федерации в Дубае от представителей авиакомпании, граждан России на борту воздушного судна не находилось", – сказал собеседник агентства.

Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем 7500, означающий, что судно захватили. Затем он пропал с радаров.

Спустя время борт приземлился в Саудовской Аравии. Причиной ЧП стала драка между пилотами.

Изначально СМИ утверждали, что пилоты были из России и Украины, однако позднее появилась информация о том, что лайнером управляли подданные Омана и ОАЭ. При этом, считают журналисты, виновником инцидента стал оманец, который мог попытаться устроить авиакатастрофу, но этому помешал его коллега.

Отмечается, что Израиль рассматривает случившееся как попытку теракта. Посадить самолет в Саудовской Аравии мог резервный экипаж пилотов, который находился на борту и взял на себя управление судном, рассказал один из высокопоставленных израильских чиновников.

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