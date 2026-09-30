Озвучивший Бэтмена актер дубляжа Антон Алехин погиб в 40 лет

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Актер дубляжа Антон Алехин, который озвучил Бэтмена в нескольких кинопроектах, погиб в возрасте 40 лет. Об этом сообщило творческое объединение озвучания Flarrow Films.

Смерть наступила 26 сентября. В комментариях к публикации уточняется, что артист стал жертвой ДТП.

Прощание с Алехиным прошло 28 сентября в Курске в Храме святых блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. Похоронили его на Южном кладбище города.

Алехин родился в 1986 году в Крыму. Позднее его семья переехала в Курск, где он окончил школу и Курский государственный университет.

Затем Алехин стал работать на радио. В 2007 году он представлял курскую радиостанцию "Курс" в номинации "Информационный ведущий" национальной премии "Радиомания".

В 2015-м радиоведущий начал карьеру актера дубляжа и диктора. Он сотрудничал со студией Flarrow Films. В их каталоге за Алехиным числятся 54 работы.