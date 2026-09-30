Школьное телевидение появится в России с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам министра, проект уже запущен в пилотном формате в 15 регионах. В эфире будут показывать фильмы и ролики, которые помогут в обучении. Трансляции планируется организовывать после уроков и на переменах.

Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения России подготовило документы для введения удостоверения учителя. Одновременно с этим министерство вместе с преподавателями сформирует положение о статусе учителя, которое вынесут на общественное обсуждение.

Кроме того, в Госдуме предложили ограничить внеурочную и административную нагрузку педагогов. Депутаты отметили необходимость закрепить нормативы, определяющие максимальную долю времени, которое учителя тратят на отчетность, совещания и иную сопутствующую деятельность, в общем объеме рабочего времени.

