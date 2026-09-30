Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:52

Безопасность

Минцифры опубликовало для обсуждения третий пакет мер против кибермошенников

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что министерство непрерывно работает над защитой граждан от кибермошенников. Ряд мер, принятых ранее, уже доказал свою эффективность.

В рамках государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод" планируется создать базу участников мошеннических схем. Туда внесут граждан, которые предоставляли злоумышленникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах.

Это позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы, а также повысит безопасность цифровых сервисов.

Кроме того, в пакет мер вошел запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Как пояснили в ведомстве, операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться.

Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи.

Кроме того, массовые СМС-рассылки смогут осуществлять только операторы связи. В министерстве отметили, что сейчас агрегаторы массовых рассылок работают в нерегулируемой "серой зоне", из-за чего возникает угроза фрода. Нововведение снизит риски отправки сообщений с нарушением закона, в том числе в рекламной сфере.

Ранее Минцифры России разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. Документ закладывает приоритеты, цели, задачи и ключевые направления работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В основе новой доктрины – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях.

Читайте также


безопасность

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика