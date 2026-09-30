Минцифры опубликовало для обсуждения третий пакет мер против кибермошенников

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что министерство непрерывно работает над защитой граждан от кибермошенников. Ряд мер, принятых ранее, уже доказал свою эффективность.

В рамках государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод" планируется создать базу участников мошеннических схем. Туда внесут граждан, которые предоставляли злоумышленникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах.

Это позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы, а также повысит безопасность цифровых сервисов.

Кроме того, в пакет мер вошел запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Как пояснили в ведомстве, операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться.

Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи.

Кроме того, массовые СМС-рассылки смогут осуществлять только операторы связи. В министерстве отметили, что сейчас агрегаторы массовых рассылок работают в нерегулируемой "серой зоне", из-за чего возникает угроза фрода. Нововведение снизит риски отправки сообщений с нарушением закона, в том числе в рекламной сфере.

Ранее Минцифры России разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. Документ закладывает приоритеты, цели, задачи и ключевые направления работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В основе новой доктрины – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях.