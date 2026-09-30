Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

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Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Поздравление прозвучало на пленарном заседании Государственной думы девятого созыва.

Путин назвал праздник воплощением стремления народа к восстановлению исторического единства и праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Он отметил подвиг ополченцев 2014 года и героев специальной военной операции.

По словам президента, выбор жителей новых регионов был предельно ясным – воссоединиться с Россией. Они приняли участие в референдуме в сложнейших условиях в строгом соответствии с международным правом.

Глава государства поблагодарил все парламентские партии за помощь жителям новых регионов. Он также заявил, что в реализации программы комплексного развития новых регионов участвует вся страна, а шефскую помощь оказывают субъекты Федерации. Путин добавил, что российский народ никому не сломить и не запугать.

В ходе пленарного заседания в ГД российский лидер также поздравил избранных парламентариев с победой на прошедших выборах.

Путин немногим ранее отметил, что парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Он также назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны. Глава государства подчеркнул, что выборы в приграничных регионах, в Донбассе и Новороссии прошли достойно. По его словам, члены избиркомов проявили мужество и героизм, а сама организация выборов в этих регионах была построена четко и грамотно.



На прошедших с 18 по 20 сентября выборах в ГД большинство мандатов получила партия "Единая Россия". Также в ГД прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.

