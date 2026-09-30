30 сентября, 14:00Город
Ремонт проезда от Коптевской улицы до улицы Клары Цеткин завершили в Москве
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
Ремонт внутриквартального проезда, соединяющего Коптевскую улицу и улицу Клары Цеткин, завершился на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Решение о проведении работ было принято из-за колейности, которая может привести к авариям.
В ходе ремонта на площади 1 947 квадратных метров уложен новый асфальт, обновлена дорожная разметка, установлены новые опоры освещения для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов. Кроме того, на участке был разбит газон.
Ранее в столице отремонтировали транспортный тоннель Внуково-2. При проведении работ полосы перекрывали поочередно, чтобы дать водителям возможность проехать. Теперь сооружение прослужит дольше.
Асфальт заменили на семи участках ТТК