Ремонт проезда от Коптевской улицы до улицы Клары Цеткин завершили в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Ремонт внутриквартального проезда, соединяющего Коптевскую улицу и улицу Клары Цеткин, завершился на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Решение о проведении работ было принято из-за колейности, которая может привести к авариям.

В ходе ремонта на площади 1 947 квадратных метров уложен новый асфальт, обновлена дорожная разметка, установлены новые опоры освещения для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов. Кроме того, на участке был разбит газон.

Ранее в столице отремонтировали транспортный тоннель Внуково-2. При проведении работ полосы перекрывали поочередно, чтобы дать водителям возможность проехать. Теперь сооружение прослужит дольше.

