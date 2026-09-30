Более 240 тыс человек приняли участие в пяти велофестивалях в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 240 тысяч человек приняли участие в пяти велофестивалях, которые прошли в Москве в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в мессенджере MAX.

В этом году в столице прошли крупные велофестивали – Весенний, Ночной, Осенний и два детских. Весенний велозаезд даже вошел в Книгу рекордов России, став самым массовым велособытием страны. В нем приняли участие более 77 тысяч человек.

Также впервые за год прошли два Детских велофестиваля, они смогли объединить более 50 тысяч участников. В этом году гостям всех фестивалей пришлось освоить новые маршруты.

Так, дистанция Ночного проходила от Крылатской улицы до Университетской площади, а Осеннего – от Воробьевых гор через Бережковскую набережную с выходом на Садовое кольцо. Участников каждого мероприятия ожидала развлекательная программа, в которую были включены выступления артистов, интерактивные зоны, мастер-классы и другие активности.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, показатели в 240 тысяч говорят о том, насколько в Москве много любителей кататься на велосипеде. Кроме того, такие поездки объединяют взрослых и детей и становятся по-настоящему семейными городскими праздниками, заключил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва подтвердила статус самого спортивного города России – летом в столице прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и более 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более семи миллионов человек. Главным событием лета стал Спортивный фестиваль в "Лужниках", за месяц он собрал почти 2 миллиона участников.