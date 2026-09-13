Второй Детский велофестиваль собрал рекордное количество участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 30 тысяч детей и родителей приняли участие во втором Детском велофестивале, который состоялся на Цветном бульваре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В заездах участвовали дети от 3 до 14 лет. Для разных возрастных групп подготовили дистанции от 900 метров до 6,6 километра. Для гостей также организовали спортивные мероприятия, развлекательную программу, тематические зоны и встречи с любимыми героями.

На главной сцене выступили артисты, в том числе Московский цирк Юрия Никулина с акробатическими номерами и дрессированными собаками. Также зрителей порадовали творческие музыкальные коллективы, а главным артистом фестиваля стал певец Хабиб.

Для детей работали спортивные и интерактивные зоны: полоса препятствий "Волшебный лес", семейная эстафета, квест по правилам дорожного движения, сборка пазлов с дорожными знаками и надувной игровой комплекс.

В творческой зоне "Велоарт" дети создавали велограффити, термомозаику и участвовали в мастер-классах. В зоне "Еда и кино" показывали мультфильмы, угощали попкорном и сладкой ватой. На площадках партнеров организовали викторины, фотобудки, аквагрим и встречи с роботами-собаками.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва подтвердила статус самого спортивного города России – летом в столице прошло более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых приняли участие более семи миллионов человек. Главным событием лета стал Спортивный фестиваль в "Лужниках", который за месяц собрал почти 2 миллиона участников.

