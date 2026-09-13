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13 сентября, 15:57

Город

В столице рассказали об итогах проекта "Москва. Традиции. Люди"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Участниками краеведческих лекций и пешеходных экскурсий стали более 1,2 тысячи человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, которая подвела итоги просветительского проекта "Москва. Традиции.
Люди".

С февраля 2026 года участникам проекта рассказывали об этапах развития разных районов и судьбах известных жителей, в том числе участников Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства.

По словам Сергуниной, одна из задач проекта – показать, что внести вклад в сохранение наследия столицы может каждый. Эксперты знакомили аудиторию не только с историей ВДНХ, усадьбы Люблино или музея-заповедника "Коломенское", но и с тем, как правильно работать с архивными документами и фотографиями.

На экскурсиях можно было увидеть Московский дворец пионеров, здание президиума Российской академии наук, Екатерининский дворец, Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а также Культурный центр ЗИЛ.

Лекции были посвящены, например, Ростокинской дивизии, в которую в 1941 году записались более 11 тысяч человек, а также жизни писателя Корнея Чуковского в Переделкине, поэтам Серебряного века и образам Москвы в их произведениях.

В рамках проекта прошел онлайн-конкурс. Участники делились рассказами о героях страны, выдающихся жителях и архитектуре столицы. Жюри выбрало финалистов в каждом из 12 округов, а победителей определили москвичи в голосованиях в "Активном гражданине". Серия опросов собрала свыше 1,6 миллиона мнений.

Ранее стало известно, что с 2024 года участниками проекта "Зал "Зарядье" – детям" стали 50 тысяч человек, посетивших более 220 концертов и спектаклей. С начала года к проекту присоединились 12 тысяч юных москвичей и их родителей. Осенью стартуют новые циклы: "Кто крикнул "браво"?" – об опере и балете, а также "Писатели-меломаны" – о музыкальных предпочтениях Пушкина, Гоголя, Достоевского и Чехова.

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