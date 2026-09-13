Автомобилист сбил мотоциклиста на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля и мотоцикла на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Авария произошла на 1-й Дубровской улице, в районе дома № 6. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в прямом направлении. В результате мотоцикл попал под колеса машины.

Кадры с видеокамер, опубликованные пресс-службой столичного Дептранса, подтверждают обстоятельства происшествия. На записи с камеры видно, как автомобиль, выполняя маневр, сбивает мотоциклиста.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – сказано в сообщении департамента.

Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее подросток погиб в результате ДТП в Куйбышевском районе Новосибирской области. В районе села Кондусла 15-летний мальчик, находясь за рулем автомобиля УАЗ-31512, не справился с управлением и съехал на обочину. После произошло опрокидывание машины на крышу. Помимо водителя, в автомобиле находились еще трое несовершеннолетних – один из них погиб.

