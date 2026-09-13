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13 сентября, 13:47

Политика

Путин определит, кто возглавит российскую делегацию на новых переговорах

Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил Первому каналу, что Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию.

"Она (встреча. – Прим. ред.), очевидно, будет. В принципе, такое понимание есть", – отметил Ушаков, говоря о перспективах проведения переговоров.

Помощник президента РФ заявил, что пока не знает, кто может возглавить делегацию. Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби. По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит. Кроме того, свои площадки предлагают Турция и другие страны.

Кроме того, Ушаков отметил, что согласованного пакета соглашений по украинскому урегулированию пока нет.

"У каждой стороны есть свое видение того, что она могла бы пробивать в ходе переговоров. Но согласованного какого-то пакета нет еще", – пояснил он.

Достигнутые Россией и США договоренности в Анкоридже, по словам Ушакова, составляют основу мирного процесса, который будет продолжительным и сложным. Он добавил, что в урегулировании еще предстоит большая работа, а одним из главных вопросов является территориальный.

При этом, как указал помощник президента РФ, требования российской стороны остаются прежними, ужесточения не было.

"Мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены", – заявил Ушаков.

Москва надеется, что мирный процесс по Украине приведет к положительному результату.

После визитов в Россию и на Украину зять американского президента Джаред Кушнер рассказал о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров.

Кушнер также заявил, что после встреч в Москве и Киеве США получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию. По его словам, в результате этих контактов появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время.

В свою очередь, в Кремле уточнили, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций с Вашингтоном и Киевом. По словам Пескова, это может произойти в октябре.

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