Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о травме головы у нее

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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не получала травму головы. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости дочь актрисы Ольга, отметив, что информация о ее падении не соответствует действительности.

Ранее в СМИ сообщили, что артистка якобы упала дома и ударилась головой. Однако, по словам Ольги, ночью у матери случился небольшой приступ, из-за чего вызвали скорую помощь.

"Приезжала скорая, провела обследования, которые могла на дому, никакой госпитализации, ничего, все позади", – рассказала дочь артистки.

Она уточнила, что у Федосеевой-Шукшиной возникло небольшое затрудненное дыхание, поэтому и потребовалась помощь медиков.

В октябре 2025 года актрису госпитализировали для планового обследования. Обратиться к врачам в стационар ей посоветовали в поликлинике. Спустя время дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что с матерью все в порядке и ее выписали.

