Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что актрису госпитализировали планово

Фото: legion-media.com/Legion-Media

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановой госпитализации. Об этом рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

"Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьезной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее", – приводит слова Шукшиной РИА Новости.

По ее словам, обследование продлится от трех до пяти дней. Сама Шукшина постоянно находится рядом с матерью, следит за ее состоянием и заботится о ней.

