Актер Александр Збруев рассказал, что возвращается в Театр на Бронной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что возвращается в Театр на Бронной. Увидеть его на сцене можно будет 25 марта, передает ТАСС.

"Самочувствие у меня нормальное", – сказал Збруев.

По словам артиста, 25 марта он сыграет в спектакле "Одна и один" режиссера и художественного руководителя учреждения Константина Богомолова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Збруев находился в больнице. Из-за этого постановок с его участием в репертуаре Театра на Бронной не было.

В конце января уже сообщалось о госпитализации Збруева. Тогда он рассказал, что проходит различные процедуры, однако не стал раскрывать причину, по которой попал в больницу. Артист также поблагодарил за беспокойство о нем и передал привет своим поклонникам.

До этого, в октябре 2024 года, Збруев также попадал в больницу из-за плохого самочувствия. Актера выписали из больницы в декабре. После этого он приступил к репетициям.