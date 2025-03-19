Супруга актера Василия Ливанова опровергла новости об ухудшении его состояния

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Супруга народного артиста РФ Василия Ливанова Елена опровергла сообщения об ухудшении его состояния. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам женщины, Ливанов чувствует себя нормально и находится дома.

"Все нормально. Василий Борисович чувствует себя на свой возраст. Еще раз напомню: ему 89 лет", – объяснила она.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что у Ливанова ухудшилось состояние здоровья. Отмечалось, что актер сильно похудел после медикаментозной комы.

В конце января стало известно о госпитализации Ливанова. Тогда СМИ писали, что артиста поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, однако супруга актера опровергла эту информацию и сказала, что он находится в обычной палате.

4 февраля актера выписали из больницы. Друг Ливанова поэт Юрий Энтин рассказывал, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.