Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы, заявила его супруга Елена.

"Василий Борисович уже дома. Все нормально", – цитирует ее Агентство "Москва".

Друг Ливанова поэт Юрий Энтин в беседе с журналистами добавил, что артиста будут регулярно увозить в больницу, так как у него наблюдается нехватка железа.

"По сути, его госпитализации – это профилактика. И они, как правило, длятся от нескольких дней до недели. Ничего страшного в этом нет. Надо понимать, у Василия солидный возраст, ему по возрасту необходим этот уход", – указал Энтин.

О госпитализации Ливанова стало известно в конце января. Ряд СМИ утверждал, что 89-летнего артиста поместили в реанимацию из-за якобы расстройства кровообращения головного мозга, но супруга актера опровергла эту информацию и сказала, что он находится в обычной палате.

