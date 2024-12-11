Родственница Ливанова подтвердила удаление тромба у актера

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Невестка народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова Екатерина Ливанова подтвердила

его экстренную госпитализацию и операцию по удалению тромба, сообщает News.ru.

Она рассказала, что врачи удалили у артиста кровяной сгусток, а также что он себя хорошо чувствует.

Ранее СМИ писали, что Ливанов был госпитализирован и прооперирован в столице в начале декабря. Журналисты выяснили, что медики оперативно провели операцию.

Ранее супруга артиста рассказала, что после госпитализации в ноябре Ливанов с учетом возраста чувствует себя хорошо после. По ее словам, деятель кино не хотел оставаться в больнице, поэтому его выписали.

Невестка отмечала, что Ливанова госпитализировали, потому что он почувствовал себя плохо. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского тогда оценили состояние народного артиста РСФСР как средней тяжести.

Спустя время друг Ливанова поэт-песенник Юрий Энтин назвал госпитализацию актера рядовой. По его словам, у народного артиста РСФСР иногда скачет давление, поэтому его кладут в реанимацию, стабилизируют его состояние и отпускают домой.