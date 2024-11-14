Актер Василий Ливанов остается в реанимации НИИ имени Склифосовского

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актер Василий Ливанов продолжает находиться в отделении хирургической реанимации в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом Агентству "Москва" рассказали в больнице.

В свою очередь, друг народного артиста РСФСР, поэт-песенник Юрий Энтин в разговоре с агентством назвал госпитализацию Ливанова рядовой. Он также сообщил, что не знает о желудочно-кишечном кровотечении у актера, о котором заявили некоторые СМИ.

"У него периодически скачет давление, его помещают в реанимацию, стабилизируют и отпускают домой. Думаю, так в этот раз и будет", – подчеркнул друг Ливанова.

О госпитализации Ливанова в реанимацию 12 ноября сообщила его невестка Екатерина. По ее словам, актер почувствовал себя не очень хорошо.

Между тем в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оценили состояние народного артиста РСФСР как средней тяжести.

