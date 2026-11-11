ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на Фестивальной улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автобуса м57 и легкового автомобиля произошло на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Инцидент произошел 11 ноября примерно в 19:18 в районе дома 2б на Фестивальной улице. В результате аварии никто не пострадал. Подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Мосгортрансе, в свою очередь, призвали граждан соблюдать ПДД и напомнили пассажирам о важности держаться за поручни во время поездки.

Ранее микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург возле поселка Ергач. В результате четыре человека попали в больницу. Уточнялось, что в микроавтобусе находились представители администрации Кунгурского округа Пермского края.

