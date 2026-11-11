11 ноября, 21:03Происшествия
ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на Фестивальной улице в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием автобуса м57 и легкового автомобиля произошло на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Инцидент произошел 11 ноября примерно в 19:18 в районе дома 2б на Фестивальной улице. В результате аварии никто не пострадал. Подробности случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
В Мосгортрансе, в свою очередь, призвали граждан соблюдать ПДД и напомнили пассажирам о важности держаться за поручни во время поездки.
Ранее микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург возле поселка Ергач. В результате четыре человека попали в больницу. Уточнялось, что в микроавтобусе находились представители администрации Кунгурского округа Пермского края.