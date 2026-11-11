10-каратный якутский бриллиант станет главным призом кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

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Лауреату главного приза второй открытой евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" вручат якутский бриллиант весом 10 карат. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в этом году на премию претендует 41 фильм из 19 стран Европы, Латинской Америки, Азии и Африки.

Дизайн наград разработал заслуженный художник России Юрий Купер. Каждая статуэтка украшена примерно пятью тысячами искусственно выращенных бриллиантов.

Церемония награждения состоится 12 ноября в московской мастерской "12" режиссера Никиты Михалкова.

Первая церемония вручения премии прошла 27 ноября 2025 года. Главную награду тогда получила китайская картина "Против течения" в номинации "Лучший фильм". Победители в остальных категориях были удостоены бриллиантов весом пять карат, а обладатель главного приза – десятикаратного камня стоимостью миллион долларов.

Ранее сообщалось, что XXV церемония вручения премии "Золотой орел" пройдет 29 января 2027 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". В лонг-лист премии вошли фильмы "Авиатор", "Битва моторов" и "Рождение империи", а претендентами на победу также стали сериалы "Трудно быть Богом" и "Холод".