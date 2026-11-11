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11 ноября, 18:07

Общество

Слова "иишка" и "генерить" могут закрепиться в русском языке

Фото: depositphotos/Meranda

Слова "иишка" и "генерить" имеют наибольшие шансы закрепиться в русском языке. Об этом Агентству "Москва" сообщила кандидат филологических наук Елизавета Громенко.

По словам филолога, "генерить" уже используют не только специалисты в области программирования, но и люди, далекие от этой сферы. Это связано с тем, что инструменты искусственного интеллекта стали доступны широкой аудитории. В то же время слово "дата-центр" получило известность благодаря недавним событиям и может быстро выйти из употребления, когда тема перестанет появляться в новостях.

Термины "ИИ-агент" и "вайбкодинг" пока преимущественно используют специалисты. Обычные пользователи могут обозначать разные инструменты искусственного интеллекта одним разговорным словом – "иишка".

"Все эти слова напрямую связаны с изменением нашей жизни под влиянием научно-технического развития сферы ИИ. И стабилизация, и закрепление этих слов в языке во многом зависят от нелингвистических факторов", – подчеркнула эксперт.

Для включения слова в нормативный словарь необходимо установить его устойчивое значение, правила написания и произношения. Кроме того, оно должно сохранять высокую частоту употребления в течение определенного времени в разных источниках – литературных произведениях, СМИ и устной речи. Специалисты также учитывают грамматическую и графическую оформленность слова, его словообразовательный потенциал.

Новые слова фиксируют практически сразу после обнаружения и заносят в электронный ресурс "Новое в русской лексике". Однако одной популярности в интернете недостаточно для включения в нормативный словарь. Громенко пояснила, что всплеск употребления может оказаться кратковременным. Например, слова "квадробер", "квадробинг", "лабубу", "поп-ит" и "симпл-димпл", ранее широко обсуждавшиеся, сейчас почти забыты или оказались на периферии языка.

Распространение искусственного интеллекта уже привело к формированию целого пласта новой лексики. В 2023 году слово "нейросеть" стало словом года по версии портала "Грамота.ру", а в последующие годы среди претендентов на это звание увеличивалось количество выражений, связанных с ИИ.

При этом многие новые слова остаются незнакомыми людям, которые не работают в этой сфере и не пользуются соответствующими технологиями. Среди появившихся за последние два года выражений Громенко назвала "ботликер", "ботлиз", "вайб-воркинг", "вайб-сайт", "гиблификация", "нейрогаллюцинация", "слоппер", "слоп" и "джипитишный".

Филолог также обратила внимание на конкуренцию между новыми терминами. По ее словам, одно понятие на этапе формирования терминологии может получить несколько названий. Со временем один из вариантов становится общепринятым. Например, раньше конкурировали слова "ЭВМ" и "компьютер".

Ранее в одном из опросов в рамках выбора потенциального слова 2026 года больше всех голосов получило слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта. Также в число лидеров вошло словосочетание "сикс-севен".

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