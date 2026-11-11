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11 ноября, 17:57

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Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с онкологией

Байден рассказал о своем самочувствии на фоне борьбы с онкологией

Фото: ТАСС/AP/Rebecca S. Gratz

Бывший президент США Джо Байден, который проходит лечение от онкологии, заверил, что чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в интервью изданию People.

По словам политика, последние обследования показали, что рак не распространился по организму. Однако это не означает, что в будущем этого не произойдет, уточнил Байден.

"Я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились", – добавил экс-президент Штатов.

В этом же интервью Байден признался, что не выдвигал бы свою кандидатуру на выборах 2024 года, если бы знал о заболевании. Он отметил, что на тот момент считал себя "наиболее подходящим кандидатом" на пост главы государства.

Рак простаты выявили у Байдена в мае прошлого года. Тогда же он прошел курс гормональной и лучевой терапии. СМИ писали, что последствия лечения лишили экс-главу Белого дома сил.

В начале ноября 2026-го Байден рассказывал, что заболевание замедляет его и мешает осуществить все задуманное в рамках выхода новой книги. Он также подчеркнул, что лечащие врачи воодушевлены реакцией его организма на лечение.

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