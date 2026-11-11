Мединский заявил, что Россия и Украина приблизились к миру после встречи в Абу-Даби

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Россия и Украина приблизились к миру после прошедших в Абу-Даби переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Многое зависит от Украины, позиции Соединенных Штатов, ну и от того, обретет ли разум Европа", – сказал он.

Также Мединский добавил, что все задачи, которые РФ ставила, будут в любом случае достигнуты.

Встреча делегаций России, США и Украины прошла в Абу-Даби 10–11 ноября. По итогам консультаций Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными, однако точные цифры будут известны позднее.

12 ноября спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвовали в переговорах, отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Они планируют получить согласие российского президента на включение Европы в переговорный процесс по Украине.