Лавров: Путин определит линию РФ после встречи с Уиткоффом и Кушнером

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву, чтобы проинформировать Владимира Путина о прошедших переговорах в Абу-Даби. По итогам этой встречи президент России определит дальнейшую линию Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Он также получает, естественно, такие отчеты регулярно от делегации (помощника президента России Владимира – Прим. ред.) Мединского. И на основании того, что он услышит от американцев, будет определять нашу дальнейшую линию", – сказал министр.

По словам Лаврова, российская линия по переговорам по Украине будет выстроена вокруг достижения сформулированных Путиным целей спецоперации.

При этом трехсторонний формат встречи России, США и Украины глава МИД назвал наиболее оправданным в нынешних условиях. Он подчеркнул, что по итогам переговоров все стороны сделали относительно позитивные заявления, однако только президент Украины Владимир Зеленский "играет в свои собственные игры", когда его делегация была настроена более предметно.

Трехсторонние переговоры прошли 10 и 11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча продлилась более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа.

В рамках переговоров Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Его конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время.

Уиткофф и Кушнер планируют 12 ноября отправиться в Москву для встречи с Путиным. Затем американские представители встретятся с Зеленским в Дублине.

