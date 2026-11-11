Остапа Бендера назвали главным литературным "воздуханом"

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Остап Бендер, герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", стал самым популярным ответом участниц опроса о литературных героях, которые склонны много обещать, но не выполнять сказанное. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на результаты исследования.

За героя произведений Ильфа и Петрова проголосовали 32% респонденток. В пятерку также вошли Карлсон (18%), Сергей Паратов (17%), Иван Хлестаков (16%) и барон Мюнхгаузен (15%).

Среди персонажей, которые олицетворяют противоположные качества, лидирует Андрей Болконский с результатом 23%. Следом расположились Шерлок Холмс (22%), Петр Гринев (18%), Николай Ростов (15%) и мистер Дарси (12%).

Главным признаком "воздухана" 67% участниц назвали привычку давать обещания и не выполнять их. Еще 38% отметили склонность исчезать при первых трудностях или необходимости перейти от слов к делу. Красивые разговоры о чувствах без подтверждения поступками выбрали 35%, а масштабные планы без конкретных действий – 34%.

В реальной жизни 38% опрошенных настораживает, когда мужчина обещает написать или позвонить, но затем пропадает. Еще 37% обращают внимание на расхождения между словами и поступками в финансовых вопросах.

Участницам также предложили оценить собственное поведение в отношениях. 43% заявили, что не давали невыполнимых обещаний. При этом 23% признались, что обещали партнерам то, чего впоследствии не сделали: 17% сталкивались с таким поведением несколько раз, а 6% – неоднократно. Еще 34% допустили, что могли поступать подобным образом, но не сразу осознавали это.

По данным пресс-службы, слово "воздухан" стало популярным мемом во втором квартале 2026 года. Шутки о таких людях набрали более 367 тысяч упоминаний в российских социальных медиа, благодаря чему мем возглавил рейтинг новых и быстро набирающих популярность интернет-трендов.

Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков отметил рост интереса к чтению среди молодежи. По его словам, для аудитории 18–24 лет издательство создает отдельные редакции, выпускающие литературу в жанре Young Adult, и эта возрастная группа стала одной из самых активных на книжном рынке.