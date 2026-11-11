Медведь убил сторожа туристической базы на Камчатке

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Медведь убил сторожа туристической базы Salmonica Travel в Соболевском округе Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Сотрудник перестал выходить на связь 7 ноября. Обеспокоенные владельцы турбазы отправили туда вертолет.

Во вторник, 10 ноября, в 4 километрах от базы с воздуха обнаружили снегоход и кровавые следы. Источник агентства отметил, что мужчина увидел хищника и попытался добежать до снегохода, в котором лежало оружие, но не успел.

В среду, 11 ноября, на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. По данным правоохранительных органов, были обнаружены останки практически полностью съеденного человека.

Животное находилось рядом, его застрелили. Как уточнили биологи-охотоведы, в этом году перед уходом в берлоги многие медведи из-за отсутствия корма не набрали жировую массу.

В таких условиях среди хищников учащаются случаи каннибализма. Специалисты предположили, что животное могло перепутать человека со своим сородичем, что и повлекло смертельное нападение.

Ранее в Иркутской области ликвидировали семь медведей, представлявших опасность для людей. Больше всего обращений пришло от жителей Тайшетского и Слюдянского районов.

Всего с начала 2026 года в рамках регулирования численности в Приангарье добыли 563 особи. При этом за этот период в регионе зафиксировали семь случаев гибели людей при встрече с хищниками.