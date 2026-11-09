В Новосибирской области отстрелили более половины разрешенных к добыче медведей

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Новосибирской области добыли 60 из 118 медведей, разрешенных к отстрелу. Для регулирования численности животных выдали 53 разрешения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

В начале ноября в Убинском районе два медведя вышли к дому пенсионерки. Их до сих пор разыскивают. Всего с начала года животных замечали на территории 17 муниципальных образований Новосибирской области. При этом численность бурых медведей в регионе продолжает расти. По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 25% и достигла 1 514 особей.

С 27 октября в области действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления хищников рядом с населенными пунктами. Сотрудники экстренных служб, полиции и спасатели переведены на усиленный режим работы, также ведется непрерывное наблюдение за обстановкой.

Специалисты ожидают, что во второй половине ноября активность животных снизится. Это произойдет после установления устойчивой холодной погоды.

Жителям региона рекомендуют воздержаться от походов в лес, не передвигаться по населенным пунктам в ночное время и при встрече с медведем незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее в Иркутской области за сутки ликвидировали семь медведей, представлявших опасность для людей. Всего с начала 2026 года в рамках регулирования численности в Приангарье добыли 563 особи. При этом за этот период в регионе зафиксировали семь случаев гибели людей при встрече с хищниками.