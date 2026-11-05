Собака отвлекла медведя во время нападения на охотника на Ямале

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Бурый медведь напал на охотника в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, но отвлекся на сопровождавшую мужчину собаку, благодаря чему пострадавший выжил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Охотник отправился проверять сети на озере вместе с собакой. Во время осмотра снастей на него напал хищник. Зверь нанес мужчине травмы лица, после чего отвлекся на пса. Пострадавший смог самостоятельно дойти до избы, где находился его напарник. Тот на снегоходе довез раненого до села Ратта, откуда он санитарным бортом был доставлен в город Тарко-Сале.

Как уточнили в региональном правительстве, мужчину госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Собака, на которую переключился хищник, также осталась жива.

Ранее медведь напал на мужчину в поселке Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате потерпевший скончался. По данному факту следователи начали проверку. Через некоторое время напавшее животное ликвидировали.