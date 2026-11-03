Житель Ямала погиб при нападении медведя

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В поселке городского типа Уренгой Пуровского района медведь напал на местного жителя. Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 ноября. Хищника обезвредили. Следователи сейчас проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

В ведомстве призвали граждан к осторожности. Рекомендуется воздержаться от походов в лес, а при обнаружении зверя немедленно сообщить в полицию и экстренные службы.

Ранее в Томской области местные жители ликвидировали медведя, убившего 55-летнего охотника. Мужчина ушел в зимовье на несколько дней с собаками, однако не вернулся вовремя. Родственники обнаружили в избе открытые двери, разбитые вещи и следы борьбы.