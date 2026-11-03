Напавший на мужчину на Ямале медведь ликвидирован

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Медведя, который напал на мужчину в поселке Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в администрации Пуровского района.

По словам собеседника агентства, после сообщения о нападении на место случившегося выехала группа профильных служб. Животное ликвидировано.

Инцидент произошел 3 ноября. Медведь напал на мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств случившегося.

Кроме того, граждан призвали к осторожности. Им рекомендовали воздержаться от походов в лес, а при обнаружении зверя сразу сообщать в полицию и экстренные службы.