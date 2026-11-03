03 ноября, 12:45Происшествия
Напавший на мужчину на Ямале медведь ликвидирован
Фото: 123RF.com/denisapro
Медведя, который напал на мужчину в поселке Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в администрации Пуровского района.
По словам собеседника агентства, после сообщения о нападении на место случившегося выехала группа профильных служб. Животное ликвидировано.
Инцидент произошел 3 ноября. Медведь напал на мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств случившегося.
Кроме того, граждан призвали к осторожности. Им рекомендовали воздержаться от походов в лес, а при обнаружении зверя сразу сообщать в полицию и экстренные службы.
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