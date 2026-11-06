Кличко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме

Фото: depositphotos/billperry

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предстоящая зима для украинской столицы будет непростой, в связи с чем призвал жителей города готовиться к разным сценариям, включая самый тяжелый. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

"Ни в коем случае не навожу панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что возможны разные сценарии и нужно быть готовыми ко всему", – приводит ТАСС слова Кличко.

Отвечая на вопрос об уже возникших в Киеве перебоях с водоснабжением, мэр не исключил, что положение может ухудшиться. По его словам, городские власти заранее создали запасы продовольствия, медикаментов и питьевой воды.

Ранее Кличко уже призывал жителей украинской столицы временно переехать к друзьям или родственникам в других городах из-за проблем с инфраструктурой. Он добавил, что ситуация с водоснабжением может стать еще хуже.

По данным СМИ, жители Киева остались недовольны подготовкой города к зиме. Из-за перегрузки энергосистемы столица Украины часто остается без света, водопроводные и канализационные сети не обновляются.