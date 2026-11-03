03 ноября, 17:11Происшествия
В Киеве из-за повреждений энергоинфраструктуры обесточены водопроводные объекты
Фото: 123RF.com/edan
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве оказались обесточены основные водопроводные объекты. Об этом сообщила компания "Киевводоканал".
Сейчас водоснабжение в городе временно отсутствует. В связи с этим для жителей запустили сеть бюветных комплексов, где они могут набрать питьевую воду.
"Киевводоканал" и специалисты работают над восстановлением водоснабжения. Однако после этого потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления, заключили в компании.
Ранее сообщалось, что жители Киева выражают недовольство действиями городской администрации и мэром Виталием Кличко на фоне приближения зимы и проблем с подготовкой инфраструктуры к холодам. Киев регулярно сталкивается с отключениями электричества, связанными с перегрузкой энергосистемы.
Кроме того, городские власти оставили без должного внимания обновление водопроводных и канализационных сетей. Ситуацию, по оценке СМИ, усугубляет нехватка мобильных установок для выработки электроэнергии.