В Киеве из-за повреждений энергоинфраструктуры обесточены водопроводные объекты

Фото: 123RF.com/edan

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве оказались обесточены основные водопроводные объекты. Об этом сообщила компания "Киевводоканал".

Сейчас водоснабжение в городе временно отсутствует. В связи с этим для жителей запустили сеть бюветных комплексов, где они могут набрать питьевую воду.

"Киевводоканал" и специалисты работают над восстановлением водоснабжения. Однако после этого потребуется некоторое время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления, заключили в компании.

Ранее сообщалось, что жители Киева выражают недовольство действиями городской администрации и мэром Виталием Кличко на фоне приближения зимы и проблем с подготовкой инфраструктуры к холодам. Киев регулярно сталкивается с отключениями электричества, связанными с перегрузкой энергосистемы.

Кроме того, городские власти оставили без должного внимания обновление водопроводных и канализационных сетей. Ситуацию, по оценке СМИ, усугубляет нехватка мобильных установок для выработки электроэнергии.