В Киеве начались аварийные отключения света

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Движение поездов и работа эскалаторов остановлена на всех линиях киевского метрополитена из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Об этом сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

Также возникли проблемы с водоснабжением в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что причиной стало массовое отключение света, которое произошло из-за повреждения подстанции в пригороде.

Днем в энергетическом холдинге "ДТЭК" сообщили о введении экстренных аварийных отключений в крупном жилом массиве Южная Борщаговка из-за повреждения инфраструктуры. Позже аналогичные меры ввели в Бучанском районе Киевской области.

"Киев: новые масштабные отключения. <...> Стабилизационные графики пока не действуют", – сказано в сообщении.

С утра 10 октября в столице действовали графики стабилизационных отключений. Киев уже несколько дней сталкивается со значительными перебоями в электроснабжении. Помимо плановых мер, в городе неоднократно вводили экстренные аварийные отключения. Из-за обесточивания насосных станций в ряде районов возникали проблемы с водой, останавливался общественный электротранспорт.

Ранее Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть друзья или родственники за пределами города, временно переехать к ним на фоне проблем с инфраструктурой.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что не намерен объявлять полную эвакуацию, несмотря на то, что кризис с водоснабжением может усилиться. По его утверждению, город перешел в "режим выживания" перед зимой.

