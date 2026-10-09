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09 октября, 08:38

Политика

Кличко заявил об угрозе боеспособности страны из-за коррупции в окружении Зеленского

Фото: ТАСС/SvenSimon-Pre/picture alliance/Press Service Of The President Of Ukraine

Злоупотребления в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского ослабляют боеспособность страны и ухудшают ее репутацию в глазах западных партнеров, заявил мэр Киева Виталий Кличко в беседе с изданием Bild.

"Подобные случаи вызывают негативную реакцию у наших партнеров, ведь коррупция во время конфликта – это яд для нашей страны и для самого важного в ней", – передает его слова aif.ru.

Сотрудничество с иностранными партнерами основано на взаимном доверии, заявил мэр Киева. Он добавил, что терять эту основу нельзя ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса Зеленского.

Бюро сообщило, что группировку возглавляли действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что никакие шаги Зеленского не помогут скрыть масштаб коррупции в стране. Она сослалась на последние опросы, по данным которых больше половины респондентов считают казнокрадство главной проблемой Украины. Также, по словам Захаровой, 72% опрошенных украинцев уверены, что коррупции в стране стало больше после начала конфликта.

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