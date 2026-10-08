Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 15:09

Политика

Захарова заявила, что действия Зеленского не скроют масштабы коррупции на Украине

Фото: vk.ru/mid

Скрыть размах коррупции в стране не помогут никакие шаги президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает News.ru.

Дипломат сослалась на данные последних опросов, согласно которым больше половины респондентов считают казнокрадство главной проблемой Украины. Помимо этого, по словам Захаровой, 72% опрошенных украинцев уверены: после начала конфликта коррупции в стране стало больше. Многие также полагают, что за это личную ответственность несет Зеленский.

"Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом", – сказала представитель МИД России.

По ее словам, в том числе не сработал и способ, к которому прибегнул Зеленский: он оставил лишь одно мейнстримовое телевизионное вещание, заблокировав остальные источники информации, распространяемой по телевидению.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию, чтобы разоблачить преступную организацию из офиса Зеленского.

Как сообщило бюро, во главе группировки стояли действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав входили также сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

Читайте также


политика

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика