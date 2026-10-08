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Скрыть размах коррупции в стране не помогут никакие шаги президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает News.ru.

Дипломат сослалась на данные последних опросов, согласно которым больше половины респондентов считают казнокрадство главной проблемой Украины. Помимо этого, по словам Захаровой, 72% опрошенных украинцев уверены: после начала конфликта коррупции в стране стало больше. Многие также полагают, что за это личную ответственность несет Зеленский.

"Украина настолько погрязла в коррупции, что ее реальные масштабы просто невозможно скрыть никаким способом", – сказала представитель МИД России.

По ее словам, в том числе не сработал и способ, к которому прибегнул Зеленский: он оставил лишь одно мейнстримовое телевизионное вещание, заблокировав остальные источники информации, распространяемой по телевидению.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию, чтобы разоблачить преступную организацию из офиса Зеленского.

Как сообщило бюро, во главе группировки стояли действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав входили также сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

