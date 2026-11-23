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Главный редактор литературного журнала "Знамя" Сергей Чупринин скончался на 79-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил литератор Денис Драгунский.

"Сегодня (23 ноября 2026 года. – Прим. ред.) умер Сергей Иванович Чупринин. <...> Главный редактор журнала "Знамя", выдающийся исследователь истории современной русской литературы, автор бесценных справочников и словарей, прекрасный критик, замечательный организатор литературной работы, лектор, педагог и просто очень хороший человек", – говорится в публикации.

Причины смерти не уточняются. Информация о прощании и дате похорон также отсутствует.

Чупринин родился 29 ноября 1947 года в лагерном лазарете в Вельском районе Архангельской области. В 1971-м окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, после чего начал печататься в журналах "Дон", "Новый мир", "Юность" и "Дружба народов". Затем он учился в аспирантуре отдела русской классики Института мировой литературы Академии наук СССР.

С декабря 1993 года Чупринин работал главным редактором журнала "Знамя". В 1999-м ему присвоили ученое звание профессора. В 2000-е он стал автором-составителем ряда энциклопедических справочников по русской литературе, которые получили как положительные, так и критические отклики.

Позднее Чупринин обратился к литературно-мемуарной прозе. В центре его текстов были участники литературного процесса советской эпохи, в том числе те, с кем он был знаком лично.